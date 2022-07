Matt LeBlanc już tak nie wygląda. Gwiazdor "Przyjaciół" ma już prawie 55 lat

Tym "niechlujnie ubranym", jak głosi opis amerykańskiej agencji zdjęciowej, mężczyzną był nie kto inny jak Matt LeBlanc. Dla fanów "Przyjaciół" może być to nie lada zaskoczenie. Co prawda serial zniknął z anteny prawie 20 lat temu i od tamtego czasu aktor grający Joeya pokazywał się z siwą czupryną. Jednak w obecnym wydaniu widzieli go dotychczas tylko bliscy i znajomi.