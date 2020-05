Został oskarżony o gwałt. Zarzuca kłamstwo synowi Woody'ego Allena

Dzięki jego artykułowi, który powstał wraz z dziennikarzami "The New Yorkera", ujawniono w 2017 r. postępki hollywoodzkiego producenta Harvey'a Weinsteina . Ich praca została odznaczona wieloma nagrodami, w tym Pulitzerem.

Przed kilkoma miesiącami na rynku wydawniczym pojawiła się książka autorstwa Ronana Farrowa "Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators" ("Złap i zabij: kłamstwa, szpiedzy i spisek ukrywający oprawców" - tłum. red.). Pozycja podsumowuje wieloletnie działania aktywisty na rzecz ujawniania seksualnych nadużyć w show-biznesie. Na kartach książki pojawiło się też nazwisko dziennikarza NBC Matta Lauera.