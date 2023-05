Matka Iwony Wieczorek pokazuje nieznane zdjęcia. Tak wspomina jej dzieciństwo i dorastanie

- Była śliczna, miała czarne włoski – wspomina poród matka. – Była prześliczna, tak jak starsza córka. Kochana. Miała mieć na imię Olga, bo byłam pod wrażeniem programów Olgi Lipińskiej. Ale wyszło tak, że ma na imię Iwona, co jest zasługą ojca. Poszedł do urzędu i dał na imię córce Iwona. Jak zobaczyłam akt urodzenia, byłam zła, bo to nie było po mojej myśli. Później się ucieszyłam.