Grała dziewczynę Jasia Fasoli. Jak dziś wygląda?

Aktorka zagrała w czterech odcinkach serialu. Choć na początku wcieliła się w kelnerkę, matkę i policjantkę, to jednak jej największą rolą była postać Irmy Gobb, dziewczyny Beana. Dość powiedzieć, że bohater uznawał ją bardziej za swoją przyjaciółkę, aniżeli obiekt miłości. Gobb oczekiwała od niego, by oświadczył się w Wigilię, ale Bean rzecz jasna tego nie zrobił, więc zostawiła go na dobre. Z wyglądu Irma była dość charakterystyczna - blondynka o bladej cerze ze sporymi okularami na nosie.