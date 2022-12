Mateusz z "Rolnik szuka żony" już nie szuka na siłę. "Na razie muszę pobyć sam"

Wielu widzów "Rolnik szuka żony" po aferze z wiadomościami przestało pałać sympatią do młodego rolnika. Uznano, że to on dążył do konfliktu na siłę. Wobec tego Mateusz nie jest teraz rozchwytywany przez fanki. On sam twierdzi, że już nie spieszy się do poznania żony.