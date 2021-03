Widzowie ostro o Mateuszu. "Nie facet, tylko dzieciak"

"Love Island" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Trzeci sezon zadebiutował 28 lutego - od tego czasu na "wyspie miłości" sporo się wydarzyło. Podczas ostatniego odcinka widzowie otrzymali sporą dawkę emocji.

Na planie doszło do spięcia między Piotrkiem i Olą. Uczestniczka wyśmiała 34-latka, a ten nazwał ją "blondynką". To jednak nie wszystko. Widzowie zawiedli się na Mateuszu, który zdradził swoją partnerkę z nową uczestniczką.

Podpadł fanom "Love Island". Padły ostre słowa

Do programu dołączyła Karolina, która z racji tego, że mieszka w Kanadzie, przedstawiła się jako Caroline. Nowa uczestniczka zainteresowała swoją osobą Mateusza, który jest w parze z Olą. Mieszkanka Kanady zaprosiła uczestnika na randkę - po powrocie chłopak zignorował Aleksandrę i całą uwagę skupił na Caroline. Między uczestnikami doszło nawet do drobnego zbliżenia.

To wywołało u części widzów niesmak. Pod postem na instagramowym profilu programu pojawiła się masa komentarzy. Internauci byli podzieleni. "Pies na baby", "On tylko udawał takiego skromnego chłopca. Playboy z niego jak nic", "Ola zdecydowanie ładniejsza i fajniejsza...". "Hm, jak dla mnie to nie facet, tylko dzieciak. Aby coś zacząć trzeba coś skończyć" - czytamy pod wpisem.