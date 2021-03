Mateusz Ledwig opowiedział na antenie TVP o związku z partnerem. Zaapelował do innych

Mateusz Ledwig to popularny influencer. Fani pokochali go za memy, w których łączy obrazy Petera Paula Rubensa oraz gwarę śląską. W mediach społecznościowych występuje pod pseudonimem Roobens, a treści, które publikuje, bawią nie tylko Ślązaków.

Roobens na antenie TVP opowiedział o związkach homoseksualnych

Fragment rozmowy z prowadzącym show opublikował nawet na swoim instagramowym profilu. Zwrócił się także do innych. "A teraz z grubej rury na dzień dobry w TVP. Uważam, że warto chodzić do TVP, szczególnie na programy live, kiedy nikt Cię nie zdejmie z anteny, bo sukcesem jest to, żeby wbić się spontanicznie z przekazem LGBT do odbiorców, którzy totalnie się tego nie spodziewają i może jeszcze nie rozumieją" - stwierdził. "Moja dzisiejsza rozmowa w katowickiej TVP. Prawdziwa, prawilna i tęczowa. Po to się chodzi do TVP. Zapraszam. Michał Pogoda, dziękuję za super rozmowę i szacunek. Jesteś świetnym dziennikarzem!" - dodał influencer.