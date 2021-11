Mateusz Janicki pojechał na granicę. Mówi, co tam zobaczył

"Trudno opisać emocje z tym związane. Jest potwornie smutno widzieć, jak nasz państwo traktuje zmarzniętych, zmęczonych i wyczerpanych ludzi błąkających się po lesie. Nie jest łatwo cokolwiek na to poradzić, a jednak grupa cudownych wolontariuszy pod wspólnym szyldem Grupy Granica próbuje. Wychodzi do lasu i pomaga. Robi to, co powinno robić państwo" - pisze.