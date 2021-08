Mateusz Damięcki najpierw pokazał się w szpilkach. Teraz widzimy resztę metamorfozy

"Synku, tolerancja to za mało. Wystarczy miłość. A już jutro zobaczysz, co tatuś nawywijał" - napisał Mateusz Damięcki pod zdjęciem, na którym pozuje w niebotycznych szpilkach na platformie. Fotka opublikowana przez aktora na Instagramie wywołała lawinę komentarzy. I - jak już dziś wiadomo - była zapowiedzią najnowszego projektu z udziałem Damięckiego. W piątek 6 sierpnia premierę miał teledysk do utworu "Rework" elektronicznego duetu SARAPATA, tworzonego przez braci Michała i Mateusza.