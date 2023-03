Rolnik mieszka we wsi Popówko w woj. wielkopolskim. Ma 30 hektarowe gospodarstwo, na którym uprawia zboża i hoduje prawie 600 kóz. To jego cały świat, nigdy nie marzył o wyprowadzce do miasta. Jego żona musi zaakceptować go z całym dobrodziejstwem i inwentarzem.