Wystąpiła w "MasterChef Nastolatki". Teraz przebywa w szpitalu. Stacja apeluje o wsparcie Martyny Wzorek

- Jestem tutaj z wami, bo kocham gotować i chciałam iść do juniora, ale byłam za stara - przyznała z rozbrajającą szczerością nastolatka, dla której gotowanie to nie tylko pasja, ale i sposób, by nie myśleć o chorobie. Martyna choruje na mukowiscydozę, która w ostatnich latach coraz mocniej daje jej się we znaki. Choroba sieje spustoszenie w całym organizmie dziewczyny. Jednak najdotkliwiej w ostatnim czasie zaatakowała wątrobę.