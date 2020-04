"MasterChef Junior": widzowie oburzeni. "Dlaczego marnujecie tyle jedzenia?"

Oburzenie części widzów oglądających najnowszy odcinek "MasterChef Junior" wzbudziła scena, w której dzieci wdały się z prowadzącymi w bitwę na torty. Na koniec wszyscy mieli na sobie krem i kawałki biszkoptów, a podłoga w studiu była tak śliska od resztek słodyczy, że Michel Moron nie mógł ustać na nogach. Na oburzenie części widzów, którym nie podobało się takie marnowanie jedzenia, produkcja programu odpowiedziała, że nie było to żadne jedzenie.

"Program jest super, ale w sytuacji, gdy tyle dzieci głoduje, serce pęka patrząc na ilość marnowanego jedzenia dla zabawy" – pisała internautka na Instagramie. Ktoś inny zauważył, że to nie pierwsza taka akcja w "MasterChef Junior". Pojawiły się też głosy, że twórcy programu powinni zawieźć torty do domu dziecka czy innych potrzebujących, zamiast robić z nich niejadalną breję i wyrzucać do kosza.

Po słowach krytyki na profilu "MasterChef Junior" na Facebooku pojawiło się oświadczenie.