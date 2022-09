Marzenę Kipiel-Sztukę spotkały osobiste tragedie. "Nie mieli szansy mnie zobaczyć na ekranie"

Aktorka dodała, że gdyby nie miała co jeść, to nie poszłaby z tym do gazet, ale zadzwoniłaby do przyjaciół. - Po prostu, jak to ja, chlapnęłam w wywiadzie, że musiałam ruszyć swoje święte konto oszczędnościowe, a następnie wziąć kredyt gotówkowy. I tyle. Nic nadzwyczajnego. Nigdy nie powiedziałam, że nie mam za co żyć i nikogo nie prosiłam, żeby organizował zbiórkę pieniędzy dla mnie. Za te oszczerstwa powinnam podać do sądu tych, którzy o tym napisali, ale nie będę zniżać się do tego poziomu dyskusji - wyznała.