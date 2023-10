Marzena Rogalska zadziwiła wielkimi ustami. Na co dzień wcale tak nie wygląda

Marzena Rogalska prowadziła do niedawna reaktywowane "Miasto kobiet", ale okazało się, że format nie przyjął się po latach i szybko wypadł z ramówki TVN Style. Dziennikarka dostała nowy program, "Rogalska Show", który można oglądać w tej samej stacji w każdą niedzielę wieczorem. Wydarzeniem pierwszego odcinka były rękoczyny gospodyni z zaproszoną Anną Dereszowską. Panie nie mogły dojść do porozumienia, co w swoim wyglądzie mają sztucznego. Oczywiście cała sytuacja była inscenizowana.