Wzięło ją na wspomnienia. Opowiedziła o wyjątkowym spotkaniu

"Kolega z dawnej, dawnej pracy (trzy stacje radiowe temu) odezwał się po latach i namówił na wspominki i przy okazji przysłał taką perełkę! Kochani Markowscy! Co za cudne człowieki! Do przytulenia, do przegadania całą noc, do zjedzenia, do schrupania para! Mieliśmy cały weekend, żeby zrobić super program, nacieszyć się sobą i przyrodą a byliśmy nad Jeziorem Czorsztyńskim. Jakież to było piękne spotkanie!" - wspomina Rogalska.