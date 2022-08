Marzena Kawa nie ma problemów z wiarą. Codziennie oddaje się pod jej obronę

O swoim partnerze nie mówi może zbyt często, ale wspomniała o nim przy okazji ostatniej rozmowy z katolickim portalem Ateleia. - On często przyjeżdżał do Płocka. Bywał z bliskimi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dla mnie, zwłaszcza gdy chodziłam do liceum, był to "schron". Często chodziłam tam się modlić, uspokoić myśli. Poznaliśmy się na studiach, mamy wspólne pasje, dużo rozmawiamy, dzielimy się przeżyciami. Po prostu się przyjaźnimy - powiedziała.