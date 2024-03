"Marzę, żeby dojść do świętości, nie do przyjemności". Burzliwa dyskusja o seksie przed ślubem

"Jak już chcecie wziąć kogoś, co mówi o czystości, to spoko, ale może by wziąć kogoś, co śmierci pani Izabeli z Pszczyny nie skomentował 'dobrze, że tak się stało' i kogoś, co nie ma wyroku za podżeganie do nienawiści?" - napisała jedna z osób pod fragmentem programu. Ktoś inny zwrócił zaś uwagę, że w końcu w mediach można usłyszeć głos osoby o konserwatywnych poglądach. I tak, jak burzliwa jest dyskusja w sieci po odcinku, tak i sam program był głośną, ostrą konfrontacją poglądów.