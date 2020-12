Maryla Rodowicz wkrótce będzie mieć rozwód

Zarobki gwiazd na Sylwestra, ile stracą w tym roku?

Rozprawa zaplanowana jest na 18 grudnia. Andrzej Dużyński również się nią przejmuje: - Święta to czas pojednania, podania ręki na zgodę, ale miedzy nimi zbyt wiele się wydarzyło, by to było możliwe. Tym bardziej że Andrzej od wielu miesięcy z Marylą nawet nie rozmawia. Kompletnie się odciął – zdradził "Na Żywo" przyjaciel pary i dodał: - czeka tylko na rozprawę. Martwi się, by przypadkiem nikt się nie rozchorował, bo wtedy trzeba będzie wyznaczyć inny termin. A on chce jak najszybciej otrzymać rozwód i zamknąć ten etap życia.