Rodowicz przyjęła ofertę TVP. "Wiem, że będzie hejt"

Maryla nie ukrywała, że produkcja "The Voice Senior" długo musiała ją namawiać do wzięcia udziału w show. Na zmianę jej decyzji niebagatelny wpływ miał fakt, że prywatnie jest fanką programów z serii "The Voice". Oglądała wszystkie odcinki nie tylko z zawodowej ciekawości, a szczególną sympatią darzy "The Voice Kids", gdzie trenerami byli jej ulubieńcy Dawid Kwiatkowski i Cleo.