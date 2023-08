Maryla Rodowicz nie mogła się powstrzymać. Biedny komentator

"Muszę, no muszę to napisać, do pana komentatora. Sprawdzaj pan, jak się wymawia nazwiska tenisistek, zwłaszcza czeskich zawodniczek. Pliškova nie czyta się 'Pliśkova', 'ś' tylko twardo 'Pliszkova', bo, jak jest 'ptaszek' nad 's' w czeskim języku, to czyta się 'sz' nie 'ś' Tak, jak np. Bouzkova nie czyta się 'Buzkova', jak we francuskim, gdzie 'ou' czyta się 'u', tylko w czeskim języku 'ou' czyta się 'ou', czyli B-o-u-z-k-o-v-a, Vondrousova" - zrobiła wykład piosenkarka.