Maryla Rodowicz może ponieść konsekwencje głośnego wywiadu na temat TVP. Chodzi o jej fotel trenerki w "The Voice Senior"

Teraz, jak informuje również Plotek, Maryla może mieć problemy z utrzymaniem swojej posady w programie "The Voice Senior". Jak informuje serwis, kolejka gwiazd, które chciałyby zająć miejsce Rodowicz, jest bardzo długa. Ponoć jest to bardzo prestiżowa i dobrze płatna praca. Serwis Wirtualne Media z kolei informował, że wywiad Maryli wywołał niemałe zamieszanie w Telewizji Publicznej. Jej szefowie ponoć zastanawiają się, jak poradzić sobie z tą niezręczną sytuacją - Maryla występuje bowiem w show "The Voice Senior".