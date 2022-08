Maryla Rodowicz ma 76 lat i schudła blisko 20 kilogramów. Jak tego dokonała?

Mimo wszystko brak treningów nie odbił się na jej formie. Wręcz przeciwnie. Kontuzja zmotywowała ją do zadbania o siebie. Wyszło świetnie. - Nie jestem w gorszej formie przez to, że nie gram. Wręcz przeciwnie - schudłam 17 kilo i ćwiczę. Pomyślałam, że skoro nie mogę grać w tenisa, to dobry moment na to, żeby spróbować schudnąć. Próbuję nadal, jak widać, z dobrym skutkiem - zdradziła.