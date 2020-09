Rodowicz i Szabłowska spotkały się w sądzie. Jedna musiała zeznawać przeciw drugiej

Maryla Rodowicz od kilku lat usiłuje rozwieść się z Andrzejem Dużyńskim. Nie jest to jednak takie proste, bowiem w sądzie największa batalia toczy się o majątek i prawa do twórczości piosenkarki. Oprócz tego, ostatnio podczas rozprawy doszło do przesłuchania kolejnych świadków, a jednym z nich była wieloletnia przyjaciółka Rodowicz, Maria Szabłowska. Problem w tym, że miała zeznawać przeciwko wokalistce.