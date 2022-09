Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urodziła!

Martyna w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" wyszła za Przemka. Mimo że mężczyzna był dorosły, wciąż mieszkał w akademiku, a największą radość przynosiło mu bycie w centrum uwagi. Gdy wyjechali w podróż poślubną, on przebrał się za jednorożca, by ludzie na ulicy robili sobie z nim zdjęcie. A urodziny spędził ze swoją byłą na oczach Martyny. Gdy ta przyjechała do niego w odwiedziny, nie miał dla niej miejsca w pokoju.