Martyna Wojciechowska pokazała niezwykłe miejsce. Jedyne takie w Polsce

To wyjątkowe domostwo znajduje się we wsi Łapalice, ok. 5 km na zachód od Kartuz . Była marzeniem Piotra Kazimierczaka, rzeźbiarza oraz producenta rzeźbionych mebli gdańskich.

"Od ponad 20 lat sytuacja zamku jest niewyjaśniona, co kilka lat składane są kolejne papiery, ale póki co nie ma pozwolenia na jej ukończenie. Przez te wszystkie lata zamek stał się niezłą atrakcją turystyczną, ludzie zjeżdżają się tutaj nie tylko z krańców Polski. Ktoś z Was był w tym miejscu?”, pyta fanów na Facebooku, którzy w odpowiedzi dzielą się własnymi zdjęciami z wypraw w to wyjątkowe miejsce.