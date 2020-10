Martyna Wojciechowska opowiada o wstrząsającym wspomnieniu. "Do dziś mam ten obraz przed oczami"

- Rzadko wracam do tamtych przeżyć - mówi Martyna Wojciechowska. - Do dziś mam ten obraz przed oczami. Wszyscy, którzy poznali historię Waris Dirie opisaną w książce "Kwiat pustyni", wiedzą, czym kończą się te bestialskie praktyki. Jak to bezmyślne i okrutne pozbawianie kobiet części ich ciała zabiera nie tylko przyjemność bycia kobietą, ale często prowadzi do utraty zdrowia i życia.