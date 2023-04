Martyna Wojciechowska ma dość. "Podejmuję kroki prawne"

Martyna Wojciechowska założyła fundację Unaweza (w języku suahili oznacza to "możesz") we wrześniu 2019 r. Jej celem jest zapewnienie kobietom i dzieciom dostępu do edukacji, opieki medycznej oraz realizacji ich marzeń. Jednym z działań fundacji jest budowa domu dla nastoletnich matek i ich dzieci na warszawskim Ursynowie.