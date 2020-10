Ma łatkę "byłej Bieniuka". W końcu powiedziała "dość"

Dwa lata temu gruchnęła wiadomość, że Jarosław Bieniuk rozstał się z Martyną Gliwińską. Jak donosiły media, Oliwia, najstarsza córka byłego piłkarza, długo walczyła o to, by tata zszedł się z ukochaną. Niestety, starania nastolatki były bezskuteczne. Drogi pary definitywnie się rozeszły . Po pewnym czasie wyszło jednak na jaw, że Gliwińska jest w ciąży z Bieniukiem, a w marcu br. na świat przyszedł ich syn Kazimierz .

Natalia Siwiec o przyjaźni z córką Jarosława Bieniuka

- Teraz spotykam się zdecydowanie z pozytywnymi komentarzami, dlatego też jestem na Instagramie. Każdy się tam czymś chwali, a ja tym, co mam najcudowniejsze, czyli synem. Z hejtem radzę sobie coraz lepiej, ale jestem bardzo wrażliwa na tego typu komentarze. Jakoś nauczyłam się z tym radzić, jeśli nie, to idę do specjalistów. Najbardziej dotykało mnie to wszystko, jak byłam w ciąży - stwierdziła.