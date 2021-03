Marta zdobyła miłość dzięki "Rolnikowi". Ale ledwo dała radę go obejrzeć

Te pary rozstały się po udziale w "Rolnik szuka żony"

– Udział w "Rolniku" to było dla mnie ogromne, emocjonalne psychiczne wyzwanie, zarówno w trakcie, kiedy sytuacja była bardzo niecodzienna - jadę, poznaję faceta jak i jego rodzinę, oprócz tego są jeszcze dwie dziewczyny - coś tak dla mnie totalnie nienaturalnego. Bardzo ciężko to znosiłam, i potem ja oglądałam to na proszkach uspokajających i ja tego nie ukrywam. Naprawdę ogromny stres, a szczególnie odcinek z naszą randką, mówię – "raz jeden zobaczymy i nigdy więcej" – przyznała.

Paweł Bodzianny wyznał, że całe to doświadczenie również było dla niego stresujące. – Marta naprawdę chciała jechać do domu i produkcja tam komentowała - kurde pojedzie, zostawi go. Ta randka była bardzo ciężka, później, jak oglądaliśmy to w telewizji to były emocje i teraz z perspektywy czasu to miło to wspominamy na pewno i z pewnością będziemy oglądać wszystkie edycje – powiedział rolnik "Telemagazynowi".