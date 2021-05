Marta Wierzbicka zbiera śmieci w lesie: "To smutny widok"

"Krótki wypad do lasu zakończony sukcesem. Uwielbiam wycieczki do lasu, ale poza spokojem i dobrami, które daje nam natura, można też znaleźć tam mnóstwo śmieci. To smutny widok, dlatego, kiedy tylko mogę, staram się zabierać ze sobą to, co znajdę. Bardzo szanuję akcje, które motywują do dbania o nasze środowisko. Pod koniec kwietnia miała miejsce taka inicjatywa zorganizowana przez @garnierpolska" - zaczęła swój wpis aktorka.