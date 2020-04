Marta z "Rolnik szuka żony" jest pielęgniarką. Pokazała się w przyłbicy

Marta Borowska brała udział w drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Była kandydatką na partnerkę dla Rafała. Miłość jednak nie przyszła, ale za to przybyło Marcie trochę fanów. Dziewczyna chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia na Instagramie. Co jakiś czas wrzuca też zdjęcia zrobione w pracy. Teraz, gdy trwa pandemia, sytuacja i u niej uległa zmianie.

Choć jej praca zawsze była ważna, teraz przykłada się do niej należytą uwagę w dyskursie publicznym.

Borowska pokazała zdjęcie zrobione w Centrum. Maski, przyłbice i fartuchy to podstawy.

Warto przypomnieć, że w Polsce ruszyła już terapia, w której wykorzystuje się osocze ozdrowieńców z COVID-19. Więcej o tym możecie przeczytać w tekście WP Wiadomości. Regionalne Centra Krwiodawstwa namawiają do tego, by osoby, które już zwalczyły koronawirusa oddawały osocze, które może pomóc chorym.

Na taki ruch zdecydował się ostatnio Tom Hanks. Nie czekał, aż go ktoś o to poprosi. Sam zgłosił się do placówek, które ruszyły w USA z takimi terapiami.