"Satanistyczne rytuały". Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" oburzona Eurowizją

"Ciężko stwierdzić, czy ładnie śpiewają, skoro, a to biegają po scenie bez spodni, a to organizują na niej rytuał satanistyczny - człowiek widząc coś takiego, nie jest w stanie skupić się na wokalu" - stwierdziła uczestniczka hitu TVP1, wprost nawiązując do reprezentantów Finlandii i Irlandii.