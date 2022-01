Marta Manowska zamieszka z nowym partnerem? Mają już plan

Już od trzech tygodni Marta Manowska i Robert Bodzianny nie rozstają się na krok podczas podróży po Ameryce Środkowej. Byli już w Meksyku i Belize, a obecnie przebywają w Panamie. Wygląda na to, że wkrótce ich egzotyczna przygoda dobiegnie końca i trzeba będzie wrócić do zimowej Polski. Czy każde z nich uda się potem do swoich domów?