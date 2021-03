Marta Manowska opowiedziała o swoich kompleksach. Podda się operacji plastycznej?

Gwiazda ma jednak kompleksy, o których nie wstydzi się mówić. W najnowszym wywiadzie Marta Manowska opowiedziała o tym, co jej w sobie przeszkadza. Zdradziła również, co sądzi i, czy zamierza zrobić sobie operację plastyczną.

Marta Manowska o operacjach plastycznych i kompleksach

Mimo kompleksów gwiazda nie podda się operacji plastycznej. O takich zabiegach ma wyrobione zdanie. - Nie miałam i nie zamierzam. Uważam, że jak zacznę majstrować przy tym, jak wyglądam, no to jest w ogóle końcówka i katastrofa wszystkiego. Ja raczej majstruję przy swojej głowie, przy swoich uczuciach. Mam dużo bodźców, jeżeli ich nie mam, to sobie je prowokuje innymi ludźmi, książkami, spotkaniami. Nigdy tego nie zrobiłam i nigdy tego nie zrobię, bo mi się to nie podoba - zdradziła.