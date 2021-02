Zmiany dla widzów. Kuligowska znika z poranków TVN24

Ci, którzy przyzwyczaili się do rozpoczynania dnia z Martą Kuligowską na antenie TVN24, muszą przygotować się na poważne zmiany. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, po pięciu latach prezenterka zniknie z wizji po to, by zasilić zespół "Polska i Świat". Drugą prowadzącą "PiŚ" będzie Katarzyna Zdanowicz.

- Mój życiowy partner, Paweł, śmieje się, że co drugi mężczyzna mówi mi, że codziennie budzi się ze mną. Mnie to bawi i nawet to lubię, a Paweł na to uszczypliwie, że wszystkim wydaje się to takie oryginalne - mówiła niedawno w "Vivie!".