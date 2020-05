Pandemia zrujnowała jej plany. Nie wie, czy jeszcze uda się zrealizować marzenie

To właśnie za pośrednictwem radia usłyszał o niej Edward Miszczak , dyrektor programowy TVN, który zaprosił ją na casting do telewizji. Została prezenterką "Superwizjera", potem trafiła do stacji informacyjnej. W przyszłym roku będzie obchodzić 20-lecie pracy w TVN24. Dziennikarka przyznaje, że do czasu aż została mamą, w pełni oddawała się pracy.

- Kiedyś żyłam tylko pracą, nie umiałam odpoczywać. Gdy w roku 2007 szłam rodzić Helenkę i Frania, okazało się, że mam 90 dni zaległego urlopu. Pracowałam do ósmego miesiąca (ciąży - przyp. red) z wielkim brzuchem. Dzwonili widzowie: "Dajcie jej wolne, czy ona musi tyle siedzieć w pracy?". A ja to lubiłam, dobrze się czułam - zapewnia.

- Metafizyka przychodzi później, najpierw jest obóz przetrwania. Przyjęliśmy z Pawłem taktykę: albo my ich, albo oni nas. Opracowaliśmy strategię: kupiliśmy trzy łóżeczka - zapasowe do drugiego pokoju, żeby przenosić tam jedno dziecko, gdy będzie płakało, co mogłoby obudzić drugie. Grafik był dopięty co do 15 minut. (...) Do dziś mam notes z planem karmienia - wspomina.