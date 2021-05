Marta Król straciła dwójkę dzieci. Pokazała brzuch z bliznami

"Mój brzuch, brzuszek, bunio... jedno z najwrażliwszych miejsc w moim ciele, centrum życia, siły i niepewności zmieniał się przez lata, nosił i ochraniał piątkę dzieci, rozszerzał się i kurczył, obrastał tłuszczykiem i go tracił. Mój osobisty inkubator, ciepły dom, ze skórą jak z gumy, choć już popękaną w kilku miejscach. Blizny - ślady radości i smutku, życia i śmierci, mojej osobistej historii. Kiedyś go nie lubiłam, chowałam, zawsze wydawał mi się niedoskonały, dziś go przytulam, doceniam, czuję wewnętrzna radość, że jest ze mną przez tyle lat, ze nie zawodzi" - napisała na Instagramie.