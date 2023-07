Marta Chyczewska z "Leśniczówki" urodziła. Poród odbył się w Paryżu

W 2022 r. aktorka postanowiła zmienić swoje życie, rzuciła pracę w serialach i wyprowadziła się do Francji. Po roku opublikowała post, w którym opisała powody takiej decyzji. "Kiedy mnie pytają, dlaczego wyjechałam, w sumie nie wiem, co dokładnie odpowiedzieć. Częściowo sytuacja polityczna w PL, częściowo znudzenie, tęsknota za przygodą, może jakaś intuicja? W każdym razie każdemu życzę takich decyzji! Zamiast siedzieć w tym smutnym kraju, zamieszkałam tam, gdzie pulsuje życie, zrobiłam super spektakl, zostałam panią profesor w dwóch szkołach aktorskich, przeżyłam kilka baaaardzo grubych imprez no i najważniejsze: w moim brzuchu zadomowił się mały dżentelmen, który rośnie i daje mamie popalić kopniakami. Nie żałuję. Czekam na więcej".