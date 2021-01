Zebrał 50 tys. zł na pogrzeb. Zdradził, co zrobi z resztą pieniędzy

Mariusz Czajka to popularny polski aktor, znany m.in. z filmu "Chłopaki nie płaczą" czy seriali "Na dobre i na złe", "Pierwsza miłość" czy "Plebania". Od kilku miesięcy Czajka, jak wielu innych polskich aktorów, nie ma żadnych dochodów i jest w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego gdy 14 stycznia 2021 r. zmarła jego mama, postanowił zwrócić się o pomoc w zorganizowaniu pogrzebu.

Aktor wyznał, że ominęło go 138 przedstawień i od 10 miesięcy nie ma żadnych dochodów. "Mama miała emeryturę nauczycielską 1600 zł i nie miała oszczędności" - dodał aktor i zwrócił się do fanów. "[...] Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pochowaniu mamy" – napisał w oświadczeniu opublikowanym na portalu pomagam.pl.

W dwa dni od uruchomienia zbiórki aktor zebrał niemal 50 tys. zł. - Nigdy nie żebrałem o pieniądze, to raczej ja je zawsze rozdawałem, ale przyszedł taki moment, że nie miałem wyjścia. Nie spodziewałem się, że ludzie tak na to zareagują. Kiedy zadzwonił do mnie pan Waldek z tartaku, w którym 15 lat temu kupowałem drewno i zapytał, gdzie przekazać cegiełkę na mamę, popłakałem się. Przypomniał mi, że kiedyś dałem mu bilety na "Metro", w którym grałem. Zadzwoniła też moja nauczycielka polskiego, 91-letnia kobiecina i powiedziała, że musi mnie wspierać na pogrzebie – powiedział w rozmowie z "Super Expressem".