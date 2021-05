Mariusz Czajka był na dnie. "Przetrwałem, choć było naprawdę niedobrze"

Mariusz Czajka ma za sobą trudny rok. Przez pandemię stracił pracę, w związku z czym znalazł się na krawędzi i popadł w długi. Sytuacja pogorszyła się, gdy w styczniu zmarła jego mama. Aktor był zmuszony zorganizować zbiórkę, by wyprawić jej pogrzeb. Udało mu się zebrać 50 tys. zł, choć prosił o mniej. Mimo to wszystko zdążył już wydać. W rozmowie z "Super Expressem" tłumaczy, na co przeznaczył pieniądze.