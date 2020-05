Mariola Bojarska-Ferenc o zwolnieniu z TVP. "Brutalnie ze mnie zrezygnowano"

Mariola Bojarska-Ferenc w połowie lat 80. była była prezenterką serwisu sportowego w Dzienniku Telewizyjnym. Później związała się z TVP2, gdzie została gospodynią m.in. "Studio Urody" i "10 minut tylko dla siebie". Poza tym przygotowywała scenariusze do "Pytania na Śniadanie".

- To było wielkie rozczarowanie. Po 35-latach współpracy z TVP, gdzie produkowałam i prowadziłam autorskie programy i robiłam na zlecenie różne materiały do "Pytania na śniadanie", brutalnie ze mnie zrezygnowano. Na początku czułam żal i rozgoryczenie. Przecież pracy w telewizji oddałam kawał życia, to był mój drugi dom - wspomina w "Fakcie" Mariola Bojarska-Ferenc.