Marika odeszła z "Hotelu Paradise". Łzy i pretensje

Ostatecznie zauważyła jednak, że sama popełniła błąd: - Od początku przyszłam do "Hotelu" z myślą, że mam plan nie mieć planu. Plan ma Pan, ja Panu nie przeszkadzam. I przez chwilę próbowałam mieć ten plan na siebie w hotelu i to było głupie, bo nie powinnam go mieć. Powinnam dawać sobie na spokój, dawać wasze przyjaźnie, nieprzyjaźnie, ale ważne jest to, że miałam tutaj w was taką swoją rodzinkę.