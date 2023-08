Marietta z "Love Island" pokazała się w bikini. Nie wszyscy są zachwyceni

Na szczęście przeważająca część albo chwaliła Mariettę, albo stanęła w jej obronie. "Za gruba, za chuda, za mała, za wielka!!! Kim my jesteśmy, żeby oceniać i krytykować innych. Same ideały siedzą po drugiej stronie telefonu i dają sobie prawo do oceniania innych. Ja na zdjęciu widzę piękną kobietę i nie doszukuje się wad, mankamentów", "Im starsza, tym bardziej zmysłowa i piękniejsza", "Zawsze pięknie. Według mnie jesteś najbardziej kobiecą, najmilszą i przede wszystkim jedyną autentyczną uczestniczką LI ever" - czytamy.