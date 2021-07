Marietta Fiedor pokazała pierścionek. Nie tylko on robi wrażenie

W życiu Marietty Fiedor szykują się wielkie zmiany. Wygląda na to, że uczestniczka pierwszej edycji "Love island" w końcu znalazła swój ideał. Wbrew nadziejom fanów nie okazał się nim, jak wiadomo, Franek Rumak. Z partnerem z show Polsatu dość szybko i w nieprzyjemnych relacjach rozstała się niedługo po zakończeniu programu. Później szukała szczęścia u boku innego partnera, ale i ten związek nie przetrwał. Prawdziwa miłość zawitała w sercu celebrytki na wiosnę. To wtedy Marietta pochwaliła się nowym wybrankiem. Tajemniczy brunet ma na imię Alan i wygląda na to, że nie boi się poważnych deklaracji.