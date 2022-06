Maria Peszek o "Królowej" Netfliksa. "Pokaże Polskę, o jakiej marzymy"

"Królowa" to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra - emerytowanego krawca i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki, która potrzebuje przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością. Maria Peszek gra córkę tytułowego bohatera, w rozmowie z Piotrem Grabarczykiem wyznała, że cieszy się, że produkcja trafi aż do 190 krajów. "To byłaby absolutnie rewolucyjna sytuacja, gdyby wszystkie drag queen i społeczność LGBT zobaczyła, że Polska jest tolerancyjna i by wszyscy chcieli tu przyjechać i żebyśmy stali się otwartą i kolorową republiką".