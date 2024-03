Maria Maj późno poznała swojego ojca. Matka nie chciała jej powiedzieć, kto nim jest

Maria Maj to polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, której talent i zaangażowanie przyniosły jej uznanie wśród widzów. Urodzona w Polsce, Maj od wczesnych lat interesowała się teatrem i sztuką, co skłoniło ją do studiowania aktorstwa. Po ukończeniu szkoły aktorskiej, rozpoczęła karierę na scenie. Największą rozpoznawalność przyniosły jej role w serialach "Drogi wolności" i "M jak miłość".