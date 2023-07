Maria Góralczyk zmęczyła się show-biznesem. Spełnia się w nowej roli

"Uważam, że wszystko w życiu dzieje się po coś. Każde wydarzenie z przeszłości możemy przekuć w pozytywną naukę, nawet jeśli pozornie tego nie dostrzegamy. Mądrością jest umieć zaakceptować to, co daje nam los. [...] Ostatecznie wszystkie wydarzenia na przestrzeni lat - i te dobre, i te złe - doprowadziły mnie do obecnego momentu w życiu, kiedy jestem najszczęśliwsza" - wyznała w książkowej rozmowie z Iloną Adamską.