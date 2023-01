Maria Błaszczyk idzie swoją drogą. Wylało się na nią mnóstwo hejtu

Maria Błaszczyk odziedziczyła po mamie niepokorną naturę. Kiedy rodzice Ewy Gawryluk namawiali ją do tego, żeby zdobyła konkretny fach i została lekarzem, ona pojechała zdawać do szkoły teatralnej. Kiedy nie zdała za pierwszym razem, zapisała się na pedagogikę specjalną. W końcu dopięła swego i została dyplomowaną aktorką. W przeciwieństwie do swoich rodziców nie chciała przerzucać swoich ambicji na córkę.