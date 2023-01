"Maria Antonina". Królowa w prywatnych sypialniach z dala od wścibskich spojrzeń

Wielokrotnie nagradzana Madeline Fontaine ("Bardzo długie zaręczyny", "Jackie") wraz z Marie Frémont i ekipą 65 artystów odpowiadają za kostiumy do produkcji. Nad scenografią do serialu pracował Pierre Quefféléan, zdobywca Cezara za najlepszą scenografię do filmu "Do zobaczenia w zaświatach". Pierre wraz z wybitną ekipą ponad 100 ekspertów zaprojektował i zbudował królewskie apartamenty Wersalu. Zdjęcia były kręcone m.in. na terenie pałacu królewskiego w Wersalu, pałacu Vaux-le-Vicomte i w miejscowości Lésigny. Na ekranie oprócz Emili Schüle pojawią się: Louis Cunningham, Jack Archer, Jasmine Blackborow, Gaia Weiss, James Purefoy, Marthe Keller, Roxane Duran, Crystal Shepherd-Cross, Caroline Piette, Oscar Lesage, Liah O'Prey, Jonas Bloquet, Nathan Willcocks, Paul Bandey, Laura Benson, Yoli Fuller i oczywiście polski aktor Filip Tłokiński.