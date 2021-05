Margaret przesiała swoich fanów. Nie wyobrażała sobie pewnej rzeczy

Margaret została ostatnio zaproszona do programu TVN "Kobiecy punkt widzenia". W rozmowie z dziennikarką przyznała, że nie ma problemu z zabieraniem głosu w ważnych sprawach. Chciałaby, by również jej fani podzielali podobne wartości życiowe. Z tego powodu rozważała ograniczenie swojej publiczności tylko do osób, które tak jak ona są np. za wspieraniem społeczności LGBT. – Przez takie szczere mówienie o tym, co myślę, bardzo świadomie chciałam przesiać swoją publiczność. Nie wyobrażam sobie, że na koncercie jest ktoś, kto na przykład nie szanuje społeczności LGBT – powiedziała.